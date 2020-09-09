Дизельное топливо вытекало из цистерны Orlen Lietuva около реки Шешува. По словам пожарных-спасателей, авария произошла у деревни Гирининкай II. Пожарные установили специальные заграждения, чтобы дизель не попал в реку, пытаются закупорить цистерну.
По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.
По данным полиции, причина ДТП - лопнувшее колесо тягача. Водитель (1991 г.р.) был трезвым.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!