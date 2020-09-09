Вопрос об участии Литвы в создании вакцины от коронавируса будет решать Госсовет

Вопрос об участии Литвы вместе со странами Евросоюза в создании вакцины от коронавируса будет решать Государственный совет по обороне (ГСО).

В среду правительство решило обратиться в ГСО с тем, чтобы он принял решения, связанные общей закупкой вакцин Литвой и другими странами ЕС, поскольку возникли сомнения по поводу рисков, а также в связи с репутацией создателей вакцины.

В подготовленном Минздравом решении говорится, что делегированный Литвой представитель в середине августа получил проект договора закупки прививки между Еврокомиссией и фармкомпанией AstraZeneca, а если Литва не хотела участвовать в проекте, то об этом она должна была известить ЕК до 21 августа.

Премьер Саулюс Сквернялис заявил, что решение должно быть принято на высшем уровне с учетом дилеммы между тем, стоит ли Литве "рисковать", ведь это лишь один из возможных производителей и уже установлена цена вакцины, но нет никакого подтверждения того, что она может быть эффективной, и тем, покупать ли вакцину вообще.

По его словам, подобные решения в ситуациях, когда ведутся переговоры с одним поставщиком, ГСО принимал при осуществлении закупок системы обороны.

С. Сквернялис: не хочу, чтобы подставляли правительство

Он также подчеркнул, что правительство запрашивало информацию о создателе вакцины у Службы публичных закупок, Государственной налоговой инспекции, спецслужб, и предоставленная информация была двусмысленной.

По его словам, одна из спецслужб сообщила, что у нее нет никаких данных об этой компании, а другая - что в 2011 году в одном из государств в отношении компании были предъявлены подозрения во взяточничестве.

"Есть также данные о том, что еще в один период компания распространяла лекарства, которые не были действенными", – рассказал премьер.

Он также сообщил, что была получена информация о том, что компания применяла ложный маркетинг и предоставляла ложную информацию рынку.

"В-четвертых, эта компания в определенный период заплатила почти 5,5 млн долларов США для подкупа в двух государствах, и возможно давала взятки наличными деньгами, подарками. Так что же это, как оценивать эту информацию?", – рассуждал он.

Премьер добавил, что вся эта информация доступна публично.

"Если говорить о репутации, проблема есть. Поэтому я не хочу, чтобы подставляли правительство, или министра здравоохранения, поэтому предлагают одобрить и обратиться в ГСО, чтобы решение было принято на высшем уровне, поскольку оно связано с безопасностью нашей страны, наших людей", – сказал С. Сквернялис.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига отмечает, что в связи с тем, что Литва и мир ждут вакцины, которая бы позволила избежать ограничений и вернуться к обычной жизни, "сплоченность и цена, которую страны согласны платить за эти вакцины, очень велики", а риски "трудно контролируемы".

"Поскольку требуются значительные финансовые обязательства государства, есть объективные трудности в управлении рисками: мы говорим о продуктах, создание которых не завершено, а государства уже сейчас должны определиться в вопросе их приобретения, применяется определенный принцип pro rata, крайне мало гибкости – либо государства согласны закупить все количество (...), либо вообще решают не покупать какую-либо вакцину", – пояснил он.

"С целью минимизировать возможные разногласия между ведомствами в будущем, которые, как мы видим, все возникают по поводу прежних решений, для контроля над рисками, особенно транспарентности (...) мы предлагаем передать вопрос в Госсовет по обороне. Это нормальный вопрос обычной жизни государства, и если будет совершена ошибка, то она будет стоить действительно очень дорого. Если же не будет принято решение, соответственно, мы не сможем вернуться к нормальной жизни", – заверил А. Верига.

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