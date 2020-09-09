В этом году налог на недвижимость заплатят в три раза больше жителей Литвы

Эдгарас Савицкас ru.DELFI.lt

Из-за снижения необлагаемой налогами стоимости недвижимости в 2020 году в три раза больше жителей должны заплатить налог на недвижимость. Заплатить налог надо до 15 декабря.

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