Литовские перевозчики с беспокойством ждут завтрашнего дня: ходят слухи, что Беларусь предпримет жесткие меры

9 сентября редакция портала DELFI получила информацию о том, что с 10 сентября Беларусь может закрыть транзит для литовских перевозчиков. Пока официально эту информацию никто не подтвердил, однако представители перевозчиков сказали, что они слышали об этом и предупредили своих водителей. Эту информацию подтвердил коммерческий атташе Литв в Беларуси Юлиюс Глебовас.

Генсек LINAVA Мечисловас Атрошкявичюс сказал, что пока все это известно на уровне слухов.

"Пока ничего конкретного. Видите ли, нам не совсем понятно, запретят транзит или въезд, и что тогда.... были такие слухи, но государственные ведомства это не подтвердили. Мы пока не можем комментировать слухи.

Мы лишь информировали перевозчиков, что если будут какие-то проблемы, не надо молчать, надо информировать ассоциацию", – сказал он.

"Если они думают, что могут запретить въезд литовским машинам, не будут их оформлять... в принципе, у нас немаленький оборот, торговля в Беларуси, как они себе это представляют? Их машины будут сюда ездить и здесь работать, а нас туда не пустят? Что касается только транзита, я уже говорил - это не проблема. Мы в Россию можем ехать через Латвию, но я слышал именно о въезде, а не о транзите", – уточнил Атрошкявичюс.

О том, что ходят такие слухи, Delfi сказал и генсек Международного транспортного и логистического альянса Повилас Дрижас, однако он подчеркнул, что пока это только слухи.

"Если это произойдет, компании направят потоки через другие страны", – сказал он, заметив, что это увеличит административные и финансовые расходы.

"Мы тоже обо всем этом слышали, но на уровне слухов. Официально официальные ведомства это не подтверждают. Наши коллеги в Латвии и Эстонии такой информацией не располагают, поэтому пока мы расцениваем это как слухи", – сказал он.

Глебовас сказал, что по слухам, Беларусь не только не впустит литовские тягачи, но и свой транзит направит иными путями, в обход стран Балтии.

"Это сформулировано на уровне слухов, что не будут оформлять грузы, а второй момент, что грузы из Беларуси, не будут возить через Литву, Латвию и Эстонию. Иными словами, речь идет и о ввозимых и о вывозимых грузах", – сказал он.

Министерство транспорта и коммуникаций также не располагает никакой официальной информацией на эту тему.

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