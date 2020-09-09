Сквернялис: рассматривается возможность сократить время самоизоляции до 10 дней

Рассматривается возможность сократить время самоизоляции по возвращении из пораженных коронавирусом стран до 10 дней вместо нынешних 14 дней, информировал премьер Саулюс Сквернялис.

По его словам, в комитете по COVID-19 в среду также обсуждалась возможность выделить в пораженных коронавирусом государствах безопасные зоны, по возвращении из которых самоизоляция вообще не будет требоваться.

"Сегодня на комитете по COVID-19 мы постановили сократить время самоизоляции для тех людей, которые приехали или вернулись из зарубежных стран, у которых не было контакта с зараженными коронавирусом, которые не ощущали симптомов и по прошествии как минимум 8 дней после приезда в Литву сделали тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Такие лица смогут покинуть место самоизоляции спустя 10, а не 14 дней после приезда в Литву", - сообщил в фейсбуке С. Сквернялис.

По словам премьера, окончательное решение правительство примет после тщательного эпидемиологического анализа. Он также сказал, что, как показывают данные Европейского центра превенции и контроля заразных заболеваний, инкубационный период при COVID-19 длится 5-6 дней, а риск заболеть ниже на второй неделе после контакта с больным.

"Мы обсудили и возможность выделить безопасные зоны в государствах, которые считаются пораженными вирусом, по сравнению со всей их территорией. Мы склоняемся к принятию такого решения, чтобы облегчить условия туризма для бизнеса, однако об этом еще нужно договориться с балтийскими партнерами. Окончательное решение должно быть известно в пятницу", - отметил С. Сквернялис.

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