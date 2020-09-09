За помощью по программе отказа от газовых баллонов в многоквартирных домах обратились 900 человек

900 жителей многоквартирных домов обратились за помощью в рамках программы по отказу от газовых баллонов. Они должны были подать заявки до 7 сентября.

Для получения финансирования в этом году проекты и сметы надо подготовить до 1 октября и передать их Energijos skirstymo operatorius (ESO). Подавать заявки на помощь могли жители многоквартирных домов, которые включены в список Государственной службы регулирования энергетики.

После того как будет принято решение по конкретному дому, уполномоченные лица, жилтоварищества или администраторы должны представить сметы ESO. Если люди хотят получить финансирование в этом году, сметы надо представить до 1 октября.

"Несмотря на то, что времени у муниципалитетов было немного, больше 40% из многоквартирных домов, которые вошли в список, своевременно выполнили необходимые требования и в этом году перейдут на использование электричества или природного газа", – сказал гендиректор ESO Миндаугас Кейзерис.

Все работы необходимо завершить до 30 ноября.

Государственная служба регулирования энергетики распространила правила пользования газовыми баллонами в жилых помещениях в Литве. Поскольку наибольшую опасность представляет использование газовых баллонов в многоквартирных домах, до 30 июля 2022 г. в таких домах баллонов не должно остаться.



Согласно подсчетам, в Литве есть 1900 таких многоквартирных домов, в которых для приготовления пищи все еще используют газовые баллоны.

Неправильно используемые газовые баллоны представляют опасность для жизни и здоровья людей. С 1 января 2020 г. в Литве заполнять баллоны газом и продавать баллоны можно будет только в том случае, если на них будет специальное приспособление, обеспечивающее безопасность (не дающее повысить давление до небезопасного уровня).

В разгар коронакризиса Минэнерго сообщило о том, что жителям многоквартирных домов придется простится с газовыми баллонами, которые используют для подключения к газовым плитам. Советник министра Аурелия Верницкайте сказала Delfi, что это касается жителей домов, в которых 3 и больше этажей.

Замену газовых баллонов альтернативным источником энергии должно финансировать государство. По данным Минэнерго, государство выделит жителям помощь в размере до 600 евро. Если жители переходят на электричество: до 200 евро (без НДС) на реконструкцию проводки в подъезде, до 200 евро (без НДС) на приведение в порядок проводки в квартире и до 200 евро (без НДС) на покупку электрической плиты.

Аналогичные субсидии ждут и тех, кто намерен перейти на природный газ, поставляемый через газовую компанию: до 200 евро (без НДС) на оборудование сети в подъезде, до 200 евро (без НДС) – на оборудование труб в квартире и до 200 евро (без НДС) на покупку газовой плиты.

В этом году в бюджете на этот проект выделили 15 млн. евро.

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