В Литве выросло количество трагических происшествий: в колодцах, уличных туалетах и ямах погибли 15 человек

Пожарные-спасатели вытащили из колодцев, резервуаров для воды, различных ям и уличных туалетов, а также подземных контейнеров 46 человек, 15 из них погибли. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год (тогда погибли 7 человек).

9 сентября Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что на этой неделе было два таких вызова: в понедельник в полдень в Кайшядорский район, в Жасляй, где в пожарном резервуаре с водой обнаружили тело мужчины.

Вечером того же дня сообщалось о еще одном несчастье – в Лаздийском районе, в Сейрияй. Там мужчина упал в колодец. Мужчина скончался.

По словам начальника Вильнюсского пожарного управления Видаса Кяршявичюса, в Литве есть немало запущенных колодцев, которые поросли травой, они либо без крышек, либо их крышки потрескались.

"Бывают случаи, когда люди падают в такие колодцы и потом не могут никого позвать на помощь и выбраться сами не в силах. В Каунасе был случай, когда в такой заброшенный колодец упал ребенок. Его искали несколько суток. Искала и Служба общественной безопасности, и полиция, пожарные. 12-летнего мальчика удалось найти. Он упал в резервуар для воды глубиной 4-5 м. К счастью, резервуар был пуст. Он был на территории города, у реки, давно не использовался, весь порос травой, принадлежал одной компании", – сказал Кяршявичюс.

"За такими резервуарами должны присматривать компании, на чьих территориях они находятся. Компании должны позаботиться о том, чтобы они были закрыты, огорожены, чтобы в них было определенное количество виды. Если компания обанкротилась, за резервуаром никто не присматривает - жди беды. Обычно в таких резервуарах, которые нужны на случай пожара, нет даже лестницы, поэтому выбраться из них сложно. Сейчас в тех местах, где ситуация с водой хорошая, такие резервуары упраздняют, но в районах их осталось немало", – продолжил он.

По словам Кяршявичюса, спасательные работы в колодцах – это сложное и рисковое дело, ведь в колодцах может накапливаться метан или сероводород, а в специальном оснащении спускаться в колодец сложно, оно мешает спуску.

Напомним, что в июле этого года в Неменчине погибли трое работников ЗАО Vilniaus vandenys. Они отравились сероводородом, скопившимся в трубах. Один мужчина спустился вниз и потерял сознание, другие погибли, поскольку бросились ему на помощь. Тогда пострадал и один из пожарных-спасателей, он был доставлен в больницу.

Кяршявичюс просит жителей не ходить по заброшенным территориям, всегда брать с собой мобильный телефон, чтобы можно было информировать о случившемся.

"Хорошо, если место, где произошло несчастье быстро находят, а ведь иногда годами не могут найти людей, которые попадают в такие колодцы или резервуары в удаленных местах", – сказал он.

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