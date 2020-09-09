В Вильнюсе планируют оборудовать еще несколько площадок для габаритного мусора

В Вильнюсе планируют оборудовать еще несколько площадок для габаритного мусора, поэтому 9 сентября правительство будет решать вопрос передачи в ведение муниципалитета еще 5 участков.

Решением Министерства сельского хозяйства хотят передать в собственность муниципалитета участки площадью 2 га, которые сейчас заведует Национальная земельная служба.

Речь идет об участках земли на ул. Дварченю (4900 кв. м), на ул. Й.Казлауско (4800 кв. м), ул. Пирклю (почти 5000 кв. м), ул. Саусупё (3500 кв. м) и ул. Булвикё (2000 кв. м).

Мэр города Ремигиюс Шимашюс указал, что необходимо оборудовать 5-6 дополнительных площадок для сбора крупногабаритного мусора.

Все участки находятся в удобных местах, к ним ведут дороги, и находятся они недалеко от жилых кварталов

На данный момент в городе действуют 5 таких площадок - в Пилайте, Пашилайчай, Новой Вильне, Панеряй и Расу, но их не хватает.

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