Вильнюсцы покупали жилье после карантина, но сэкономить им не удалось

Аналитики уверяют, что рынок после весеннего застоя оживает. Правда, продажи пока не вернулись на докарантинный уровень, но жители уже начали покупать жилье. Аста и Ауримас из Вильнюса решили купить жилье после карантина. Они надеялись, что им удастся сэкономить, но продавец даже не захотел говорить об этом. Семья рассказала, с чем ей пришлось столкнуться.

Несмотря на то, что аналитики призывали жителей воздержаться от крупных покупок, Аста и Ауримас после карантина решились на покупку недвижимости. По словам Асты, они давно нуждалось в более просторном жилье, поэтому и решились на его поиски.

"Мы с мужем и ребенком живем в небольшой 3-комнатной квартире. Это наше жилье, но мы давно мечтали о более просторной квартире в новом доме и в новом районе. Я больше всего хотела сменить жилье из-за района, я здесь не чувствую себя в безопасности, большинство жителей здесь – пожилые люди, на улице много пьяниц, попадаются и наркоманы. Я бы хотела, чтобы мой ребенок жил в более безопасном окружении. Кроме того, здесь почти нет зеленых зон, где вечером можно погулять. А вот муж вырос здесь, поэтому хотел купить квартиру в строящемся рядом новом доме", – рассказала Аста.

Семья больше всего переживала из-за того, что, возможно, покупка недвижимости после карантина - неумный шаг, может, изменятся цены, спрос? Ее успокоили эксперты, сказав, что такого падения цен, как во время минувшего кризиса, уже не будет, максимум - 10%.

"Вопрос в том, не будет ли обратного эффекта – роста цен. Публично сообщают, что компании замораживают проекты, а это значит, что предложений в будущем будет меньше, а это может вызвать рост цен", – сказала собеседница.

"Поскольку квартира наша, да и сам дом, еще не построены, в банк за кредитом мы будем обращаться только через год. Сейчас мы подписали предварительный договор и внесли часть первого взноса. Хорошо подумав, мы решили рискнуть. Когда, если не сейчас?", – сказала Аста.

У семьи были четкие критерии - они работают в центре, поэтому важно сообщение как пешком, так и на общественном транспорте (небольшое расстояние до остановки). Кроме того, семья хотела, чтобы рядом был магазин и школа, а также зеленые зоны. Важный момент - нужна была 3-комнатная квартира площадью 60-70 кв. м. и требовалось уложиться в определенную сумму.

Пара посетила три объекта и быстро выбрала наиболее подходящий вариант в центре, у реки, рядом с парком.

По словам Асты, семья искала только новое жилье, поскольку волновал вопрос платы за отопление.

Женщина заметила, что компания даже не стала говорить о скидках, удалось договориться только об уплате первого взноса частями, в течение нескольких месяцев.

Сейчас семье осталось только ждать, когда их дом построят.

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