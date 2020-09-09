Арвидас за 3 часа набрал так много боровиков, что сложил из них карту Литвы

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Grybai / „Facebook“ grupės „Grybautojai“ nario Arvydo nuotr. Foto: Asmeninins albumas

Эта осень щедра на грибы. Заядлые грибники набирают столько грибов, что охотно делятся фотографиями своей добычи в социальных сетях. Одни подсчитывают грибы, а другие делают художественные фотографии. В группе "Грибники" в социальной сети Facebook Арвидас поделился фотографией необычной композиции – выложил из боровиков Литву.

Арвидас сказал, что в этом году грибов очень много. Он за 3 часа набрал около усадьбы в Пренайском районе столько боровиков, что решил сформировать из них "карту" Литвы. "Я люблю собирать грибы. Когда я их принес, жена с дочерью предложили сделать из них композицию и тогда сфотографировать", – рассказал мужчина, который собирает грибы уже 50 лет. Он напомним простую истину - чтобы набрать много боровиков, надо ехать в смешанный лес. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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