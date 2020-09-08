SAS возобновит рейсы из Вильнюса в Стокгольм

Скандинавская авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) возобновит рейсы между Вильнюсским аэропортом и Стокгольмским Арландой.

Первый рейс планируется 13 сентября. Сначала рейсы будут осуществляться дважды в неделю, в конце месяца их частота повысится до десяти, а с октября их будет еще больше, сообщила компания.

"Осенью мы стремимся повысить число рейсов и, с учетом растущего спроса, заново открыть маршруты. Прежде всего, мы планируем возобновить много внутренних рейсов в Скандинавии, при этом откроем также 18 маршрутов по основным европейским направлениям. Кроме того, мы стараемся возобновить рейсы в Азию, вновь предложить рейсы на все три континента, на которых мы обычно работаем", – отметил в пресс-релизе Scandinavian Airlines Рикард Густафсон.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!