Представитель НЦОЗ: ни один из 14 заболевших COVID-19 школьников не заразился в школе

Ни один из 14-и больных сейчас COVID-19 литовских школьников не заразился коронавирусом в школе, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

"Это пока единичные случаи (...) Они пришли из семьи, с праздников и других мест, где оним участвовали до инкубационного периода и пришли с этой "короной" в школу", - сказала на пресс-конференции во вторник главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.

По ее словам, в школах пока фиксируются единичные случаи, поэтому ситуация там под контролем.

Д. Размувене говорит, что коронавирус установлен в 15-и учебных заведениях - в двух яслях-садах и тринадцати школах.

В самоизоляции после контакта с больными находится 228 школьников. В яслях-садах заболело по одному человеку, в самоизоляции находится 18 работников.

И все же по словам Д. Размувене, цифры будут расти, потому что уже есть данные о случаях заболевания в яслях-саду в Клайпедском районе и в одной из школ Клайпеды, эти случаи будут отражены в статистике заболеваемости в среду.

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