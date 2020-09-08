Премьер Норвегии: страна поддержит санкции ЕС в отношении минского режима

Норвегия поддержит санкции Евросоюза в отношении минского режима, если не удастся добиться свободных выборов в Беларуси, заявила находящаяся в Вильнюсе премьер Норвегии Эрна Солберг.

Она отметила, что сначала следует добавиться новых прозрачных президентских выборов в этой стране.

"Да, я считаю, что, если этого не удастся добиться, то мы должны будем ввести санкции против белорусского режима. И об этом Норвегия заявила: мы поддержим европейские санкции, когда они появятся, поскольку мы должны сделать это вместе. Но мы также должны убедиться в том, что санкции будут разумными, направлены на принимающих решения, что они не будут такими, которые лишь навредят людям или создадут враждебную атмосферу для жаждущих перемен", – заявила Э. Солберг журналистам в Вильнюсе.

Она подчеркнула, что Запад не должен брать на себя борьбу самих белорусов за свободу.

"Я считаю особо важным то, что мы не должны брать на себя борьбу белорусских людей и не должны превращать это в несколько иной конфликт. Полагаю, что это также навредило бы людям Беларуси", – сказала премьер.

В ответ на вопрос о том, должна ли Европа рассматривать возможные санкции в отношении России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, она сказала, что необходимо требовать прозрачного расследования произошедшего, вторя генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Глава норвежского правительства сказала, что при принятии решений очень важно найти баланс, чтобы стабилизировать ситуацию, "не обострять конфликт между НАТО и Россией", и "предпринимать один шаг за раз".

"Я считаю, что углубление конфликта, превращение его в конфликт "Запада и Востока", противоположно тому, что мы хотели бы видеть", – подчеркнула она

"Мы должны спросить россиян, как они будут расследовать дело, убедиться, что они расследуют так, чтобы мы все могли быть уверены, что они ищут виновных", – добавила Э. Солберг.

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