Вильнюс предлагает узаконить велосипедные дороги

Вильнюс предлагает узаконить в Литве регламент "велодорог", действующий в Нидерландах и Бельгии. Внимание этой практике уделила Комиссия безопасного движения Вильнюсского муниципалитета, которая ищет возможность внедрить идею гармоничной мобильности и защитить самых уязвимых участников движения.

Комиссия призвала Министерство транспорта и коммуникаций инициировать изменения ПДД в Литве и ввести понятие "велосипедной дороги". Цель этого - улучшение качества велопоездок и регламентация поездок на велосипедах, указано, что в ныне действующих законах нет никаких рычагов сделать так, чтобы право первенства было за велосипедистами.

"Чтобы велосипедами пользовалось больше людей, надо сделать так, чтобы у них появилось право первенства. В результате город станет спокойнее, будет больше ориентирован на людей", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

Регламент велодороги применяют такие страны, как Нидерланды, Дания, Бельгия, Германия, Латвия.

Вильнюс предлагает воспользоваться нидерландским и бельгийским вариантом, где действуют следующие правила: знак "велодорога" будет устанавливаться только на дорогах со спокойным движением, где допустимая скорость составляет 30 км/ч и меньше; на таких улицах право первенства за велосипедистами – автомобили не могут их обгонять; велосипедисты могут пользоваться всей дорогой – необязательно должны ехать вдоль правой обочины; скорость автомобилей здесь ограничена знаками, разметкой и инфраструктурными средствами; знаками отмечено начало и конец такой улицы.

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