Дзукийские леса полны боровиков - хоть косой коси

Началась осень, пришли дожди, а с ними в лесах появились грибы. Заядлые грибники делятся в социальных сетях фотографиями своей добычи. Некоторые набрали сотни и даже тысячи боровиков.

В группе "Грибники" на Facebook Наталия рассказала, что за раз нашла 98 боровиков, а в Вилюкайском лесу в Укмерге за 3 часа набрала 416 боровиков и 9 подосиновиков.

Йоланта в той же группе поделилась фотографией 2190 боровиков, которые она собрала за 5 ч в Пренайском районе.

Правда, не все поверили, что ей удалось набрать столько грибов и что все эти грибы были собраны за один раз.

Но были в группе и те, кто охотно верил этой информации и писал, что грибов сейчас столько, что хоть косой коси.

Юргис в той же группе поделился фото 2000 грибов, которые собрал в лесах Укмергского района.

Пользователи заметили, что сейчас больше всего грибов в дзукийских лесах, а вот в Жемайтии грибов немного.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!