СМИ: вице-канцлер правительства Литвы опрошен как спецсвидетель в деле о закупке тестов на COVID-19

В рамках расследования закупки быстрых тестов на коронавирус на сумму в 6 млн евро, проводимого Службой расследования финансовых преступлений (СРФП), в качестве специального свидетеля был опрошен вице-канцлер правительства Лукас Савицкас, сообщил во вторник портал lrt.lt.

Эту информацию порталу подтвердили в Генпрокуратуре и в СРФП.

Л. Савицкас был опрошен СРФП 4 сентября, в пятинцу.

Ранее отдел журналистских расследований LRT сообщал, что Л. Савицкас дал непосредственное поручение срочно начать закупку быстрых тестов в марте.

В свою очередь, он сообщил Delfi, что правительство выполняло координационную роль, а решение принимал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В целом в расследовании подозрения предъявлены шести лицам, среди подозреваемых – представители компании Profarma, поставлявшей тесты, бывшая тогда вице-министром здравоохранения Лина Ярушевичене, член Вильнюсского горсовета, представитель Партии Свободы, глава компании Bona diagnosis Редас Лаукис.

По данным следствия, при заключении договора на сумму 6 млн евро о закупке быстрых тестов на выявление COVID-19 компания возможно фальсифицировала документы и представила покупателю ложные данные о производителе быстрых тестов.

Закупки осуществляла Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем. Правоохранительные органы опросили временное руководство лаборатории. Бывший тогда главой лаборатории Витаутас Зимницкас скончался в середине июля.

Служба спецрасследований ведет еще одно расследование о закупке реагентов для тестов на COVID-19 на сумму 5 млн евро – реагенты также закупала упомянутая лаборатория.

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