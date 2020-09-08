Литва вновь обратилась к Беларуси по поводу данных о воздействии БелАЭС на окружающую среду

Литва повторно обратилась к Беларуси в связи с не представленными данными оценки влияния на окружающую среду Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается в Островце, сообщило Министерство окружающей среды.

Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене утверждает, что в отчете мониторинга окружающей среды БелАЭС, полученном от Беларуси, нет нужной информации, поэтому возникают сомнения в том, что в зоне этой атомной станции будет должным образом оценено воздействие на окружающую среду.

"Выводы общего характера, к сожалению, лишь доказывают небрежный подход Беларуси к международным обязательствам при оценке межгосударственного влияния на окружающую среду. Мы обратили на это внимание и Комитета по реализации Конвенции Эспоо ООН", – отмечает Ю. Григаравичене в пресс-релизе.

В отчете мониторинга за окружающей средой БелАЭС не указано, какими методами будет проводиться оценка облучение населения в случае попадания радиоактивных веществ через дыхательные пути или с пищей. Такая информация нужна, чтобы позднее можно было сопоставить облучение населения при попадании радиоактивных веществ в окружающую среду.

По данным министерства, предоставлена лишь декларативная информация о химическом и радиологическом мониторинге подземных вод. Поскольку Беларусь не информировала об исследованиях вод за прежние годы, не ясно, достаточно ли исследовано возможное влияние АЭС на подземные воды до запуска станции.

Литва также хочет получить более подробный радиологический анализ, который должен был быть проведен до начала работ на площадке БелАЭС.

В последний раз Литва обращалась к Беларуси по вопросу оценки влияния БелАЭС на окружающую среду в июле.

Литва является активным критиком проекта этой станции, акцентирует необходимость соблюдения требований безопасности. Минск отметает претензии Вильнюса о несоблюдении требований.

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