Наркевич: угрозы санкций со стороны Беларуси являются политическими

Угрозы авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко ввести экономические санкции в отношении Литвы, перенаправив белорусские грузы из Клайпедского порта, носят политический характер, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

Во вторник он заверил, что грузы в Клайпедском направлении движутся как обычно.

"На сегодняшний день - это политические угрозы, мы находимся в контакте с дирекцией морского порта, с железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai, с главами других ведомств. На сегодняшний день никаких перебоев с поставками товаров нет. Мы обсуждаем ситуацию и готовимся, если таким будет политическое решение, однако на сегодняшний день перебоев нет", – сказал Я. Наркевич в интервью радиостанции LRT.

По его словам, отказ от отправки белорусских грузов через Клайпедский порт, несомненно, ему навредит, однако эти потери не будут столь драматичными.

"30% грузов – из Беларуси, железные дороги перевозят около четверти всех грузов, поэтому движение есть", – пояснил он.

Страны Балтии ввели санкции для президента Беларуси А. Лукашенко и еще 29 представителей режима, которых считают ответственными за фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов. Всем этим лицам на пять лет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

А. Лукашенко объявил о подготовке к ответным санкциям против Литвы и Польши. По его словам, Беларусь намерена отказаться от экспорта своих товаров через литовский морской порт.

В прошлом году в Клайпедском порту было перевалено 14,1 млн тонн белорусских грузов, которые составили немногим более 30% совокупного оборота порта (46,3 млн тонн).

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