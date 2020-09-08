Немцы проводят эксперимент с безусловным базовым доходом: такая модель реальна и в Литве, но надо решить вопрос выплат

Недавно Немецкий институт экономических исследований сообщил о запланированном эксперименте с выплатой безусловного базового дохода. 120 жителям Германии в течение трех лет будут платить по €1200 в месяц, независимо от того, работают ли они. Несмотря на то, что о подобной модели выделения средств говорят уже давно, литовские экономисты оценивают его неоднозначно.

43 200 евро – столько за три года получат каждый из 120 участников эксперимента. В обмен они должны отвечать на вопросы специалистов.

Такая идея в обществе - не новость. Несколько лет назад Швейцария провела референдум по вопросу введения безусловного базового дохода, 3/4 жителей отклонили такую идею.

Несколько лет назад такой эксперимент начала Финляндия. В Финляндии 2000 безработных ежемесячно получают 560 евро, которые платят даже если человек находит работу.

Цель эксперимента - выяснить, побуждают ли деньги человека искать работу и добиваться больших доходов.

Был сделан такой вывод - деньги никак не повлияли на трудоустройство, но эти люди меньше нервничали и переживали из-за финансов.

Delfi интересовался, могла бы такая модель безусловного базового дохода прижиться в Литве.

Литовский социолог и экономист Ромас Лазутка сказал, что вопрос введения безусловного базового дохода в мире стар, его начали обсуждать лет 30 назад, а само название дает понять, что его должны получать все жители только за то, что живут в конкретной стране.

Однако возникает вопрос, как такие выплаты сочетаются с другими выплатами, например, "детскими" деньгами и пенсиями?

"Получатели содровской пенсии в размере 400 евро получали бы еще и безусловный базовый доход, скажем, +200 евро? Или уже не получали бы пенсию? Платили бы дальше "детские" деньги или нет? Это основной вопрос. Я думаю, если вводят базовый доход, то "детские" деньги по 100 евро уже не надо платить", – сказал социолог, заметив, что то же самое касается и пенсий.

"Ведь пенсию платят потому, что ты работал и заработал на нее, а она может быть и 800 евро. Так если каждому дают безусловный базовый доход в 200 евро, остается ли пенсия? Пока нет ответов на эти вопросы, что-то обсуждать бессмысленно", – сказал Лазутка.

Другой момент, по его словам, если бы каждый получал хотя бы по 200 евро безусловного базового дохода в месяц, в бюджете появилась бы большая дыра, пришлось бы увеличивать налоги.

Кроме того, 200 евро - это слишком маленький безусловный базовый доход, прожить на него невозможно.

Лазутка предлагает – обеспечить безусловный базовый доход отдельным группам жителей.

"Очень хорошо, что ввели "детские" деньги, – это и безусловный базовый доход. Давайте сделаем то же самое с пожилыми людьми. Ведь есть и те, кто не получает пенсию из "Содры", их немного, но это количество растет, не у всех есть 15 лет стажа. Если нет – получаешь пенсионное пособие, а это меньше 200 евро. Дайте им 300 евро, чтобы они могли прожить это будет их безусловный базовый доход", – сказал Лазутка.

"Но о всеобщем безусловном базовом доходе без обсуждения всех социальных выплат нельзя говорить", – повторил он.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал Delfi, что можно утверждать, что в Литве есть безусловный базовый доход, только он завернут в другую обертку.

"Практически во всех процветающих государствах есть безусловный базовый доход. Это необязательно универсальные выплаты, необязательно они называются так. У нас это – базовая пенсия "детские" деньги, есть выплаты для тех, кто живет за чертой бедности", – сказал он.

По словам экономиста, он за движение в сторону безусловного базового дохода, поскольку сейчас некоторые получатели социальных выплат получают больше, чем зарплаты у некоторых работающих людей.

"Одну помощь получают от государства, другую от муниципалитета, потом через неправительственные организации и т.д. Лучше сделать всю систему прозрачной, ясно сказать, что мы поддерживаем определенный уровень доходов. Это не должна быть большая сумма, думаю, в пределах 200 евро. Эта система была бы прозрачнее, одинаковой для всех, как необлагаемый налогами минимум. Автоматически не останется конфликта между "тенью", между честными и нечестными людьми. В таком случае надо упразднить все социальные выплаты", – сказал он.

По словам Маурицаса, если Литва упразднит все социальные выплаты, то в бюджете появятся деньги на безусловный базовый доход.

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