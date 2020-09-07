Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет

BNS ru.DELFI.lt

Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 1 раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 31 августа истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-20", летевший из Калининградской области РФ в континентальную часть России. Борт летел с выключенным транспондером, но следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами. Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: