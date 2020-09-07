Ситуация на собачьей "ферме" накаляется: повреждены автомобили волонтеров, один человек арестован

Множество ослабевших собак, мертвые щенки в мешках, собачьи скелеты – такими фото в минувшие выходные делились волонтеры, спасавшие животных на нелегальной "ферме". Журналист Delfi говорил с волонтерами, которые работали в Ширвинтском и Кедайняйском районах. Волонтеры признали, что увиденная в этих нелегальных питомниках картины вызывают ужас, а решить проблему долго не позволяло равнодушие ведомств.

После того как в фейсбуке распространилась информация и фото из нелегального питомника в Кедайняйском районе, пользователи объединились в группу "Давайте спасать собак из ада", они призывают спасать собак из нелегальных питомников в Таурагском, Кедайняйском районах и в Ширвинтос. Волонтеров призывают объединяться и спасать животных. В выходные дни пользователи делились фотографиями из этих мест.

В воскресенье вечером в Ширвинтос ездила Германте Горшечниковайте, которая поделилась с Delfi впечатлениями. По ее словам, в Ширвинтос мужчина, издевающийся над животными, живет рядом с ее дедушкой и бабушкой – раньше никак не удавалось помочь этим животным.

"Уже много лет назад поступали жалобы, но никто не обращал внимания. На самом деле и руки и ноги дрожат, когда вспоминаю спасенных животных", – сказала Горшечниковайте.

По ее словам, подозреваемый в нескольких местах держит несколько десятков собак. Волонтеры в воскресенье проверяли территорию, но не всюду могли попасть.

"На ул. Пяргалес за его домом вчера нашли трех щенков, там же были соколы, утки, куры. Рядом слышалось поскуливание, но попасть туда мы не смогли. Потом поехали в ангары на ул. Лянтпьювю – там нашли запуганных еле живых собак, некоторые даже не ели. Потом поехали к гаражам, где были щеки и котята, но не смогли в них попасть. Волонтеров сопровождала полиция, она следила за нами, не давала заходит, как будто что-то скрывала", – рассказала девушка.

Горшечниковайте рассказала, что волонтеры там, где побывали, видели не только истощенных собак, но и их скелеты, шерсть, кости, предполагают, что подозреваемый мог сжигать тела животных. В понедельник утром рядом с гаражом обнаружили мешок с мертвыми щенками.

В понедельник в Ширвинтос приехал специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы. На место происшествия прибыла и мэр района Живиле Пинскувене. Комиссия ГПВС, оценив состояние животных и условия их содержания, разрешила передать всех животных под опеку.

"Расследование еще не завершено: сейчас проверяют помещения по другому адресу, документы на животных, готовят окончательные выводы", – писала в фейсбуке Пинскувене.

Животных передали под опеку организации Klajūnas.

Руководитель приюта Илма Германене сказала, что состояние животных тяжелое – они истощены, у них понос, две собаки очень запуганы, они не дают приблизиться, видно, что не контактировали с людьми.

"Блох уйма, шерсть кишмя кишит ими. У всех собак сильный понос. Не знаю, чем их кормили и что с ними делали, но с желудком у них серьезные проблемы", – сказала Германене.

В понедельник проводят операцию по спасению собак из нелегального питомника в Кедайняйском районе, в деревне Пилёнай. Волонтеры пытались проверить информацию о жестоком обращении с собаками накануне, но на территорию усадьбы их не пустили. Кроме того, рассказывают о насилии и повреждениях автомобилей волонтеров. Правда, полиция эту информацию пока официально не комментирует.

Волонтеры дежурили у усадьбы всю ночь, поскольку боялись, что животных могут вывезти. А в понедельник к усадьбе приехали и представители муниципалитета, и полиция и специалисты ГПВС.

Мэр Кедайняйского района Валентинас Тамулис сказал Delfi, что хозяин усадьбы уже дважды был наказан за то, что его собаки бегали без поводка.

Местные жители рассказали, что всем давно известно, что мужчина держит собак для разведения. Волонтеры видели, что собаки живут на улице в будках, они сидят на цепях. Похоже, что на улице они живут круглый год. На территории нашли останки как минимум двух собак.

Пока еще неясно, что ждет этих животных. Волонтеры требуют забрать животных у жестокого хозяина, а решение должны принять представители госучреждений. Проверку проводят специалисты ГПВС.

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