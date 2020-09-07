Очаг коронавируса в Тракай: заболели все, кто курил кальян

Начался учебный год, и случаи заболевания коронавирусом начали регистрировать в школах и детских садах. Вирус по-прежнему распространяется и в известных очагах. В 11 муниципалитетах Литвы уровень заболевания превышает 16 человек на 100 000 жителей.

Подробно об этой ситуации в понедельник рассказал глава Минздрава Аурелиюс Верига и представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

Министр сказал, что часто поступают запросы из образовательных учреждений, интересуются, что делать, если зарегистрирован случай заболевания. Он заметил, что не во всех случаях нужна изоляция.

"Вопрос каждой ситуации решается индивидуально, смотрят на количество контактов. Но это не значит, что школа должна переходить на удаленку", – сказал Верига.

По его словам, нынешнюю ситуацию нельзя назвать значительно ухудшающейся, но расслабляться нельзя.

"Относительно небольшая смертность в Литве объясняется тем, что заболевают более молодые люди, чем в марте и апреле. Но не надо забывать, что эти молодые люди рано или поздно встречаются с людьми старшего возраста", – сказал Верига.

По словам Лингене, больше всего случаев COVID-19 выясняется при проверке людей, относящихся к высокой группе риска или во время профилактических проверок.

"На первой неделе сентября зарегистрировали 40% бессимптомных случаев. В августе их было 29%. Заболевают все более молодые люди и школьники", – заметила она.

По словам Лингене, актуальны два очага, связанные с личными праздниками.

"За прошедшие сутки в Таурагском округе установили 4 случая, связанных с праздником в Клайпедском округе", – заметила она.

Еще один очаг - праздник в Тракайском районе.

"На этом празднике курили кальян – все, кто заболел - 9 человек - курили. Было 30 гостей. Если курили и другие, значит, количество заболевших может быть больше. Установлено около 100 контактов. Все эти люди изолированы. В их числе работники Тракайского муниципалитета, полиции и староств", – сказала Лингене.

Еще зарегистрирован очаг болезни в сельскохозяйственной компании, которая работает в Кедайняй. С этой компанией связаны 2 случая болезни.

Представитель НЦОЗ сказала, что заболевший школьник из Пилайте ходил на футбольную тренировку, поэтому могут быть и другие случаи болезни.

"Хочу напомнить, что родителям изолированных учеников изоляция не требуется. Такова международная практика. Но бывают разные случаи, это решает НЦОЗ. <...> Если изолированные дети нуждаются в присмотре, их родителям не дадут оплачиваемый больничный", – сказала специалист.

В странах Европейского экономического пространства, по словам Лингене, в группе детей и подростков до 19 лет уровень заболеваемости составляет около 5%, а в Литве - 7,29%.

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