После выборов из Беларуси в Литву переехали более 50 человек

После президентских выборов в Беларуси в Литву по причине возможных преследований и угроз в своей стране прибыли более пятидесяти жителей соседней страны.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас информировал в понедельник на заседании членов оппозиционной фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), что с 11 августа по 3 сентября убежища в Литве попросили 14 граждан Беларуси.

"В отношении них в данный момент не проводится никаких процедур", – сказал он.

За упомянутый период в связи с особыми гуманитарными причинами и с разрешения министра внутренних дел в Литву прибыли 37 граждан Беларуси.

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