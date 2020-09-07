Глава МИД Литвы: похищение Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена

Похищение представителя белорусской оппозиции Марии Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять (лидеров - ред.) по одному. Похищение М. Колесниковой в Минске - позор", - написал Л. Линкявичюс в своем твиттере.

"В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - отметил министр ИД.

Со ссылкой на свидетельства очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета М. Колесникову в понедельник утром неизвестные люди посадили в центре Минска в микроавтобус и куда-то увезли.

Одна очевидица сказала tut.by, что примерно в 10 час. 5 мин. видела, как у здания Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках затолкали М. Колесникову в микроавтобус.

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