Маневры девушки на самокате едва не привели к трагедии

Электросамокаты в крупных городах Литвы стали неотъемлемой частью движения, однако не все радуются этому. В редакцию Delfi обратился читатель, который не скрывал, что происшествие, которое он снял с помощью видеорегистратора, выбило его из колеи.

На видео видно, что водитель едет вниз по ул. Й.Басанавичюса в Вильнюсе, на ул. Траку.

Водитель остановился у знака Stop, когда загорелся зеленый, тронулся. И уже на дороге он был вынужден резко тормозить, поскольку прямо у него перед носом на дорогу выехала девушка на электросамокате.

Видно, что девушка на самокате компании Bolt ехала со стороны ул. Пилимо на красный свет. Однако девушка не остановилась и поехала вперед, совершив опасный маневр перед самым автомобилем.

"Неужели это нормально? Я говорю не только об абсурдности ситуации, но и о том, что, есть доказательство того, что человек совершенно не знает ПДД, вернее, не обращает на них внимания. А что если бы за рулем авто сидел неопытный водитель? Тогда такие действия привели бы к травме или даже летальному исходу", – удивлялся читатель Delfi, заметив, что это показывает, что нельзя таким водителям предоставлять больше свободы, как планируется.

"Я думаю, если такая молодежь не способна мыслить самостоятельно, ей нужна помощь – воспитание и курсы", – считает читатель Delfi.

В ПДД сказано, что за езду на красный свет грозит штраф в размере 60-90 евро. Водителя авто могут также лишить прав на 1-6 месяцев.

Однако в Литве сложно выяснить личность водителя электросамоката, поскольку это транспортное средство не регистрируют, не страхуют.

В Литве электросамокаты приравняли велосипедам, поэтому их водители должны соблюдать Правила дорожного движения, которые действуют для велосипедистов.

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