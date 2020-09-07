За сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса, общее их число достигает 3100, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом все еще больны 1046 человек, 1955 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 6291 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 207 привозных случаев.

За минувшие сутки сделано 1145 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 666 тыс. 930.

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