Синоптики: будет по-осеннему прохладно и сыро

На этой неделе потребуется теплая одежда и зонты, а в некоторые дни даже резиновые сапоги.

В понедельник дожди будут идти в основном в Жемайтии и на взморье. Дожди пройдут в Центральной и Северной Литве, там возможны грозы, скорость ветра достигнет 15-17 м/с. Возможен град. Дожди пройдут в Алитусском и Вильнюсском округах, однако здесь они будут небольшими. Воздух прогреется до 14-18 градусов тепла.

Во вторник будет холодно и дождливо. Утром 7-12, у моря до 14 градусов, днем будет 15-17 градусов тепла. Будет дуть сильный холодный ветер - до 15–20 м/с.

В среду погода немного улучшится. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью 10-15, днем до 16–21 градуса.

В четверг погода снова испортится. Небольшой циклон принесет более интенсивные осадки, ночью местами ожидаются сильные ливни. Днем кое-где возможны грозы. Усилится ветер. Ночью будет 11–16, а днем всего 15-17 градусов.

В пятницу погода улучшится. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Ожидаются прояснения. Ветер успокоится. Ночью будет 8–13, днем 17–19 градусов.

По прогнозам на сегодняшний день, самым приятным днем на этой неделе будет суббота.

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