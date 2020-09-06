Новые случаи COVID-19: 6 заболеваний связаны со швейной компанией в Шяуляй, обстоятельства заражения 9 человек пока не ясны

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 43 случая заражения коронавирусом (COVID-19). 19 из них зарегистрированы в Вильнюсе, 11 - в Каунасе, 6 - в Шяуляйском уезде. Еще 3 случая подтверждены в Клайпедском и Таурагском уездах и 1 - в Мариямполе.

После контакта с больными, по данным эпидемиологов, заразились 33 человека. Специалистам не удалось установить обстоятельства заражения 9 человек. Кроме того, накануне в Мариямпольском уезде был зарегистрирован 1 привозной случай из Польши.

25 новых случаев связаны с очагами

6 случаев коронавируса, подтвержденных вчера, связаны с очагом в швейной компании в Шяуляй. За последние сутки заражение было подтверждено у 2 сотрудников и 4 связанных с ними лиц. С этой вспышкой сейчас связано 13 случаев коронавируса.

6 новых случаев заболевания в Вильнюсском уезде связаны с проведением 28 августа праздника в Тракайском районе. Из людей, у которых вчера был подтвержден COVID-19, 3 человека присутствовали на праздновании, а остальные общались с одним из участников дома или на работе.

5 случаев, зарегистрированных вчера в Каунасском уезде, связаны с очагом на семейном празднике, который прошел 22 августа в Расейняйском районе. Всего эпидемиологи подсчитали, что в настоящее время с этим очагом связано 10 случаев коронавируса, включая подтвержденные вчера.

2 случая, выявленные вчера в Таурагском уезде, связаны со вспышкой в одной из воинских частей. Всего с этой вспышкой связано 35 заболеваний, в том числе подтвержденные за последние сутки.

Кроме того, еще один случай в Таурагском уезде связан с компанией, участвующей в проекте строительства Вильнюсской ТЭЦ. В настоящее время с этой вспышкой связано 15 случаев заболевания.

Случай, выявленный вчера в Вильнюсском уезде, связан с очагом в компании Intersurgical. В настоящее время зарегистрировано 47 случаев заболевания, связанных с компанией.

Кроме того, 1 новый случай, зарегистрированный вчера в Вильнюсе, связан со вспышкой в хорах. По оценкам специалистов, с этим очагом связано 33 случая COVID-19.

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