Глава МИД Литвы обвинил Минск в атаке на IT-сектор

Евросоюз теряет авторитет, бездействуя по отношению к ситуации в Беларуси, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает DW.

В интервью Financial Times он призвал ЕС противостоять влиянию России и оказать белорусской оппозиции "конкретную помощь".

Линкявичюс напомнил, что Литва, как и две другие балтийские страны-члены ЕС, Латвия и Эстония, ввела санкции в отношении представителей белорусского правительства, в том числе Лукашенко и 29 его чиновников. По словам главы МИД Литвы, общеевропейские санкции были бы более эффективными.

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