Живущая за границей пенсионерка 200 евро не поучила, Соцмин объяснил причину

В августе литовским пенсионерам перевели по 200 евро. Эти деньги им выплатили как компенсацию за возможные неудобства во время карантина из-за коронавируса. Эти деньги должны были получить все получатели пенсий. Однако с порталом Delfi связалась живущая за границей пенсионерка, которая сказала, что денег не получила. й объяснили, что людям, проживающим за границей эти деньги не положены. Соцмин объяснил, почему было принято такое решение.

"Я пишу вам, поскольку хотела предать это огласке. Обещанные 200 евро получили не все получатели пенсий. Часть людей "забраковали". Я живу в Великобритании, куда меня увезла дочь, но получаю пенсию по старости в Литве", - рассказала женщина. Она заметила, что пособие в 200 евро ей не перевели.

"Я не получила денег, поэтому обратилась в "Содру", Цитирую ответ: "Информируем, что на однократные выплаты могут претендовать люди, проживающие в Литве, если они декларировали здесь место жительства. Поскольку вы живете не в Литве, вам 200,00 евро не платят".

Соцмин сказал, что такое решение было принято, поскольку правительство указало - эти деньги должны поощрять внутреннее потребление. Изначально планировалось выплатить эти деньги всем пенсионерам, но в парламенте внести коррективы и решили, что деньги получат те люди, которые живут в Литве, т.е. декларировали здесь свое место жительства.

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