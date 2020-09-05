В Пасвалисе BMW въехал в витрину торгового центра

5 сентября поездка водителя BMW завершилась курьезным ДТП - автомобиль въехал в витрину торгового центра и остановился в алкогольном отделе.

Пользователи Facebook поделились этой новостью и фото с места происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль въехал в торговый центр Norfa, прямо в алкогольный отдел.

Delfi связался с пресс-секретарем Паневежского комиссариата полиции, который подтвердил, что такой инцидент имел место.

По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило в 10.43 ч. По данным полиции, люди во время инцидента не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Foto: Facebook

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