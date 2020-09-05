Брошенный водителем у дороги автомобиль привлек внимание водителей и полиции

Пользователи социальных сетей делились информацией о том, что почти месяц в деревне Кармелава II стоит брошенный автомобиль. Автомобиль помят и брошен у дороги, а жители заметили, что несмотря на яркий цвет, он представляет опасность для участников движения, поэтому обратились в полицию с просьбой решить эту проблему, пишет Kas vyksta Kaune.

Представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что за такое нарушение грозит штраф.

"В полицию поступило немало сообщений об оставленном у дороге транспортном средстве. Полиция выяснила, кто был последним владельцем автомобиля, и выслала ему сообщение, в котором указано, что до 7 сентября он должен убрать автомобиль", – писала Вайткявичене.

За невыполнение этого требования полиции грозит штраф в размере 70-140 евро, за повторное нарушение 140-300 евро, роме того, могут конфисковать сам автомобиль.

Поскольку поступало немало жалоб, полицейские предприняли активные действия и позаботились о вывозе автомобиля Nissan Micra.

В понедельник, 31 августа, его под присмотром полиции забрали и увезли.

На вопрос, почему не ждали 7 сентября (такой срок был дан хозяину, ответили, что так поступили потому, что автомобиль представлял реальную опасность для участников движения.

"Автомобиль мешал движению, а владелец не отозвался, поэтому и решили убрать его до указанного срока", – ответили в полиции.

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