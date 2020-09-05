Ночной рейд в Вильнюсе: рекордсмен на BMW, нетрезвому цыгану пришлось продолжать путь пешком

В ночь на субботу сотрудники Литовской дорожной полиции провели рейд, во время которого остановили немало нетрезвых водителе и водителей без прав.

С 22 ч. полиция разместилась на проспекте Лайсвес и на ул. Буйвидишкю.

На проспекте Лайсвес был остановлен автомобиль Subaru, которым управлял нетрезвый мужчина (1,39 промилле). Водитель требовал, чтобы журналисты его не фотографировали.

На той же улице водитель Audi подъехал к полицейским и признался, что у автомобиля нет действующего техосмотра. Однако полицейские выяснили, что это не единственная проблема - у молодого человека нет прав.

На ул. Буйвидишкю полицейские остановили Mercedes-Benz, водитель которого также был пьян (1,38 промилле). За ним попался водитель Volvo - 1,11 промилле.

Около 23.30 ч. был остановлен "рекордсмен" – водитель BMW, в организме которого было 2,75 промилле. Полиция также выяснила, что у него нет прав на вождение. По предварительным данным, у мужчины были российские права, которые в Литве не действительны.

BMW был доставлен на охраняемую площадку, а мужчину доставили в комиссариат.

Во время рейда попался и гражданин Украины на VW Transporter, в его организме было 0,21 промилле, однако это его не спасло - оказалось, что у мужчины нет прав на вождение.

После полуночи полиция перебралась на ул. Оланду. Там остановили еще нескольких нетрезвых водителей.

У цыгана, который ехал на Audi, не было прав, кроме того, оказалось, что он пьян - 0,92 промилле. В машине находился малолетний ребенок.

В этом месте полиция остановила еще двух пьяных водителей - в организме одного было 0,53, а другого 0,42 промилле.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!