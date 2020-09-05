Новые рекомендации Еврокомиссии: больше свободы во время поездок и хорошая новость для Литвы

Еврокомиссия представила новые рекомендации в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19, которые могут обусловить смягчение запретов в Литве. Если эти рекомендации одобрят, то в большую часть стран можно будет ездить, не боясь последующей изоляции, а Литва вернется в ряды "здоровых" стран.

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний каждую неделю обновляет карту, опираясь на предоставленные правительствами разных стран данные. Страны на этой карте будут зеленого, оранжевого или красного цвета, в зависимости от эпидемиологической ситуации", – сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленым цветом будут отмечать страны, где уровень заболевания меньше 25 случаев COVID-19 на 100 000 в течение последних 14 дней и положительные 3% тестов.

Оранжевым цветом будут окрашены территории, где уровень заболевания коронавирусом за последние 14 дней составил 50 человек на 100 000 жителей, а положительных тестов было 3% и больше. Или количество новых случаев 25-150, но положительных тестов меньше 3%.

Красным цветом будут отмечать страны, где за последние 14 дней выявляли больше 50 случаев коронавируса на 100 000, а положительных тестов больше 3%. Или общее количество новых случаев COVID-19 составляет не больше 150 за последние 14 дней на 100 000 жителей.

Также появляется серая зона – это места, где недостаточно информации или делают меньше 250 тестов на 100 000 жителей.

Сейчас Литва применяет критерий 16 случаев на 100 000 жителей, в соответствии с которым только 6 стран Европейского экономического пространства не попадают в "черный" список, т.е., возвращающимся из остальных стран требуется провести 14 дней в изоляции. По данным за прошлую неделю, в 18 странах фиксируются 16–25 случаев, в их числе – Германия, Дания, Италия, Кипр.

В последние дни показатель 16 случаев превысила и Литва.

Если в Литву приезжают из стран, где показатель составляет больше 25 случаев, то нужно привозить с собой отрицательный результат теста на коронавирус, который был сделан не позже чем за 72 ч.

ЕК предлагает не ограничивать поездки даже из красной зоны.

"Мы предлагаем уравнять отношение к ограничениям для приезжих из красных зон. Мы считаем, что ни один гражданин страны ЕС не может быть ограничен в перемещении по ЕС", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Приезжим из красной или серой зоны предлагают или провести 14 дней в изоляции или сдать тест на COVID-19. Приоритет за тестированием.

Приезжающим из оранжевой зоны рекомендуют только сдать тест.

Кроме того, ЕК предлагает не отправлять в изоляцию приезжих представителей важных профессий, временных работников, студентов, журналистов.

В зеленых зонах не должно быть никаких ограничений.

Сейчас эти рекомендации будет обсуждать Совет ЕС, где надеются принять политическое решение – оно юридически не является обязательным для стран-членов, но обязывает их его учитывать.

"Эти меры внесут в жизнь европейцев стабильность, предсказуемость и ясность", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Взяться за такую инициативу ЕК побудило одностороннее решение Венгрии с 1 сентября закрыть страны для граждан всех стран ЕС и других стран, за исключением Польши, Чехии и Словакии.

Это напомнило минувшую весну, когда страны одна за другой стали закрывать границы и так подрубили основополагающий принцип ЕС – свободное передвижение людей, услуг и товаров.

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