От вида комнаты в общежитии первокурсница лишилась дара речи

Пандемия коронавируса внесла хаос в систему образования Литвы, однако новый учебный год все же начался. Головной болью первокурсников, приехавших из разных городов, становится поиск дешевого жилья. Первокурсница и ее тетя пришли в ужас, увидев комнату в общежитии университете им. Витаутаса Великого. Женщина знала, что общежития никто не ремонтировал, но и представить себе не могла, что в них ничего не менялось с момента строительства.

Женщина не хотела, чтобы ее имя и фамилия были преданы огласке. Она рассказала Delfi, что 31 августа ее племянница приехала в выделенную ей двухместную комнату общежития и пришла в ужас.

"Мы прекрасно понимаем, что это не 5-звездочная гостиница, что там нет душа и уборной, но когда видишь такую комнату, хочется плакать. Девушку предупредили, что в общежитии есть тараканы. Плата составляет 2€ за ночь, это около 60€ в месяц. Недорого, но когда такое качество, это неадекватно", – считает женщина.

Она сказала, что ее племянница ищет другое жилье, но ведь в эту комнату приедет другой первокурсник, у которого не будет возможности найти что-то более приличное.

"Мы знали, что в общежитиях не делали ремонт, но не знали, что его не делали с того времени, как их построили. Есть и отремонтированное общежитие, но там живут иностранцы. Конечно, легче всего сказать, не нравится - не живи, но ведь это вопрос не только эстетики, это вопрос гигиены", – сказала женщина.

Она заметила, что многие студенты сами ремонтируют комнаты, но ведь не все девушки умеют клеить обои, укладывать полы, штукатурить стены и выводить тараканов.

"Правда, общие помещения – кухня, уборные, душевые - в порядке. Я слышала, что это не единственная такая комната в общежитии. Конечно, состояние комнаты зависит от тех, кто до этого в ней жил, но ведь о ремонте должен думать университет. Я думаю, это использование студентов и неуважение к людям, которые приехали учиться", – считает женщина.

Представитель университета Ина Журкувене сказала, что в этом году количество студентов университета им. Витаутаса Великого увеличилось на 30%: на сегодняшний день договор подписали 1296 студентов.

"Это второй из лучших результатов среди литовских вузов. Поскольку количество первокурсников увеличилось, мы решили предложить им общежитие бывшего университета им. Александраса Стульгинскиса, которое еще не ремонтировали. Это решение было принято по пожеланию студентов, чтобы предложить им комнаты по минимальной цене: 60 евро в месяц в двухместной комнате", – сказала она.

Журкувене заверила, что тараканов в общежитиях нет, если вдруг они появятся, над обращаться к администрации, а она позаботится об их уничтожении.

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