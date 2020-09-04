Изолироваться нужно будет по приезде из Эстонии, Норвегии, Венгрии и Канады

Минздрав Литвы обновил список пораженных коронавирусом государств и теперь с понедельника обязательно нужно будет самоизолироваться приезжающим из Эстонии, Норвегии, Венгрии и Канады.

В этих странах заболеваемость коронавирусом в течение двух последних недель превышала 16 случаев на 100 000 жителей, но не превышала 25 случаев на 100 000 жителей, поэтому приезжающим из этих стран или следовавшим через них нужно будет изолироваться на две недели.

Сейчас в странах Европейского экономического пространства показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 000 жителей только в трех странах: Латвии, Финляндии и на Кипре. Этот показатель в Литве тоже превышен и составляет сейчас 16,1.

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