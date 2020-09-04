Неожиданная наглость: водителю не понравились пешеходы - выскочил и стал "учить" их кулаками

Казалось бы, ситуация на дорогах Литвы улучшается, о "войне на дорогах" можно забыть. Однако на практике все обстоит немного иначе. Инструктор Ольга Жидовленкова сняла на видео, как водитель Audi решил кулаками "поучить" переходивших через дорогу пешеходов.

"Мы спокойно ехали, у нас был урок, на водителя Audi я обратила внимание, потому что он странно себя вел: подъезжал слишком близко, когда тормозили, чуть не врезался в нас", – рассказала она Delfi.

По словам Ольги, мужчина на Audi какое-то время ехал за их автомобилем на ул. Г.Баравико. В конце этой улицы ученица пересекла пешеходный переход и остановилась, чтобы в подходящий момент влиться в поток. Водитель Audi остановился, чтобы пропустить пешеходов.

Регистратор снял на видео как проходившие мимо Audi юноши, что-то сказали. Похоже, этого хватило, чтобы водитель, проехав переход, остановился на остановке и бросился с кулаками на одного из молодых людей.

Началась драка.

Поскольку драчуны оказались на проезжей части, стали останавливаться машины. Драчунов разняли.

"Я несколько раз посмотрела видео, никаких неприличных жестов не было. Может, какая-то фраза. Но мы рады, общество совершенствуется, мы живем как на Западе, а вот подобные инциденты возвращают в лихие 90-ые", – удивлялась Ольга.

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