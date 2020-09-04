Линкявичюс: ситуация в Беларуси пока все еще тупиковая

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что ситуация в Беларуси пока все еще тупиковая, а режим пытается выиграть время и остановить демократические процессы.

"Сегодня ситуация в Беларуси все еще тупиковая, все еще ситуация ожидания. Думаю, что власти надеются выиграть время и подавить эти процессы", - сказал Л. Линкявичюс журналистам в пятницу.

В пятницу он встретился с находящимися в Вильнюсе членом президиума Координационного совета Беларуси Павлом Латушко и представителем оппозиции Андреем Санниковым.

Глава литовской дипломатии сказал, что цель этих встреч - обсудить вероятные действия международного сообщества в связи с ситуацией в Беларуси.

"Цель простая - что может сделать международное сообщество, что может сделать Евросоюз (ЕС), что мы можем сделать на национальном уровне", - сказал глава МИД.

Он добавил, что по поводу насилия режима против мирных участников протестов, представителей оппозиции нужно международное независимое расследование.

Л. Линкявичюс также упомянул, что наиболее эффективными были бы международные санкции в отношении белорусского режима.

"Лучше всего был бы европейский список, но, как и я прогнозировал, это продвигается очень вяло. Нам нужно вводить национальные, а еще лучше - региональные санкции", - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Он также отметил, что список введенных Литвой санкций будет дополнен "в самое ближайшее время". "Мы обсжудаем (это - ред.) не только с латышами и эстонцами, обсуждаем и с Польшей. Эта работа будет продолжаться", - сказал Л. Линкявичюс.

Он также подчеркнул, что сейчас вызывает беспокойство обращение режима с членами Координационного совета.

Более трех недель продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер страны Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года.

Оппозиция и Запад считают выборы сфальсифицированными.

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