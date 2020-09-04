Частные школы Литвы, которые в 2019 году получили самую большую прибыль

Несмотря на то, что в общем в прошлом году доходы частных школ Литвы остались прежними, в среднем доходы каждой из них увеличились на 16%, таковы данные обзора частных школ, который выполнила компания Scorify.

По данным Scorify, количество работников этого сектора за год увеличилось на 6% – сейчас в частном секторе работают больше 2300 человек.

После оценки финансовых отчетов частных школ за 2019 г. выяснилось, что больше всего доходов получила Международная американская школа в Вильнюсе – они превысили 4,5 млн. евро.

На втором месте – школа им. Королевы Морты - 4,1 млн. евро, в ней работают 146 человек.

На третьем месте по доходам - 3,3 млн. евро - Вильнюсская международная школа. Работники этой школы получают самые большие зарплаты – средняя зарплата в июле составляла 2475 евро.

Далее в списке идут Вильнюсский международный французский лицей и Клайпедский лицей.

В числе 20 крупнейших по доходам частных школ в прошлом году быстрее всего росли доходы лицея Eruditas – школа получила на 66% больше доходов, чем в 2018 г.

"Действующие в крупных городах частные школы пользуются большой популярностью – это показывают и их доходы и рост количества работников. Для родителей важный момент - стабильность работы таких школ", – сказал глава компании Scorify Жильвинас Милерюс.

Доходы всех 20 крупнейших частных школ в 2019 г. росли, только результат деятельности 4 из них был отрицательным – 15 получили прибыль, у одной не было прибыли, но не было и убытков.

Самую большую прибыль получила школа Королевы Морты - 0,91 млн. евро, далее идет Вильнюсская международная школа - 0,44 млн. евро и гимназия Saulės - 0,36 млн. евро.

5 из 20 школ религиозные.

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