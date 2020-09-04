Министр: время работы кафе и баров не будет ограничиваться

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что не будут вводиться временные ограничения на работу кафе, баров и прочих мест общественного питания.

"Они не будут выдвигаться (правительству – BNS), будут выдвигаться иные предложения", – сказал он на пресс-конференции в пятницу.

В среду правительство не одобрило предложение ограничить время работы кафе, клубов и казино. Премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что намечается пойти по иному пути – планируется установить более строгие требования безопасности, включая ограничения на количество людей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!