"(Это свидетельствует – BNS) о самом лучшем инвестиционном климате, не только для зарубежных инвестиций, которые мы привыкли всегда привлекать (...), но и для инвестиций литовского капитала", - сказал премьер журналистам на открытии завода.

VMG инвестировала в завод древесно-стружечных плит (ДСП) 146 млн евро, на нем создано 140 новых рабочих мест, преимущественно для операторов автоматизированных станков.

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Годовые мощности завода составляют 600 тыс. кубометров ДСП, впоследствии они будут расти.

Рядом с первым заводом уже строится и второй - завод корпусной мебели, в который намечается вложить около 60 млн евро. Планируется, что он заработает через год.

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