Но и на первой неделе сентября, которая отличается и обилием дождей и теплом, не всем удается порадоваться хорошему сбору грибов.
Журналист портала DELFI побывал в трех лесах и только в одном из них набрал грибов.
Неудача его ждала в Капчаместской пуще (Лаздийский район) и в лесу Варенского района около Пувочай.
Грибы ему удалось найти лишь в лесах Бурокарайстиса и Мардасаваса. Там он набрал и лисичек, и боровиков и маслят.
Специалисты в один голос утверждают, что грибной сезон в этом году запаздывает.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!