Два экономиста расходятся во мнении по вопросу, будут ли расти цены в Литве

Пока мир, спасаясь от кризиса, печатает деньги и разбрасывает их с вертолета жителям, экономисты не могут прийти к единому мнению о том, как такая политика скажется на ценах. Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас утверждает, что большой инфляции удастся избежать, а старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что риск роста цен очень велик.

На конференции руководителей EBIT Маурицас сказал, что экономика после пандемии, чего доброго уже не будет такой, как прежде, на этом скажутся технологические перемены.

По его словам, важно, то, что разные секторы находятся на разных стадиях восстановления. Например туризм и авиация сейчас переживают сложные времена и это, вероятно, надолго.

"Они стоят перед трудным выбором – что делать в будущем. Другие секторы, как ехали, так и проехали. Я думаю, изменения станут более явными, через несколько лет структура экономики изменится", – сказал Маурицас.

На вопрос, что он думает о росте инфляции, экономист заверил, что, по его мнению, роста цен не будет, его приостановят технологические изменения.

"Это как промышленная революция. Что происходило с промышленностью в XIX-XX вв, то сейчас происходит с сектором услуг.

Во время промышленной революции наблюдалась дефляция, поскольку раньше в Индии шили текстильные изделия, потом все перевели в Великобританию, поскольку процесс был автоматизирован, и продукция подешевела. В Индии был кризис, а британцы переживали экономический рост, но цены упали. Сейчас то же самое, что было с промышленностью, у нас наблюдается в сфере услуг, поскольку услуги предоставляют удаленно, нескольким нажатием кнопок, многое автоматизировано, а это будет отражаться в снижении цен. Где осядут деньги? На рынках акций, но, я думаю, на трассу выйдет и недвижимость.

Посмотрите, что происходит с ценами на недвижимость в Германии и Швеции, ведь инфляции в общем понимании не будет, по крайней мере такой большой, как надеются. Мне кажется, технологии не дадут ценам вырасти", – сказал он.

"Возьмем, к примеру, электромобили. Сообщают, что в 2022 или 2023-2024 гг цены на них сравняются или станут ниже, чем на бензиновые или дизельные автомобили. Где инфляция? Ее не будет", – сказал Маурицас.

Экономист Мачюлис сказал, что он не верит в чудеса, его мнение иное. Он считает, что технологический процесс будет недостаточным для остановки роста цен.

"Уже потому, что начинается деглобализация. Четверть века чистой инфляции не было. Средняя инфляция составляла меньше 2% из-за деглобализации. Производство переводили туда, где оно дешевле и эффективнее: Китай, Юго-Восточная Азия, другие страны. Сейчас протекает иной процесс – нужно сократить цепь поставок. Все хотят уменьшить зависимость от Китая, Дональд Трамп еще до пандемии начал воевать с Китаем и вводить налог на импорт. Все это приведет к инфляции. Факторов, которые приведут к изменению цен, очень много. Я уже не говорю, что когда берет верх государственный капитализм и почувствуется мощь и желание помочь всем, тогда во многих странах мира будут повышать минимальные зарплаты", – сказал Мачюлис.

Вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка сказала, что ждет инфляции, ведь это было бы признаком окончания кризиса в стране.

"Я жду инфляции. Инфляция - это доказательство того, что экономика крепче стоит на ногах. И не только экономика Литвы, но и еврозоны. Наилучшее доказательство выхода из кризиса – инфляция", – сказала она.

Мачюлис прибавил, что в Литве рост инфляции наблюдается 4 месяца подряд.

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