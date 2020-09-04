"Delfi Главное": в школу в масках - что говорят учителя, регистрация на "Дни столицы", "золотые" грибы и опять старый "Новичок"

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей". В этом выпуске: - "Пузырь лопнул": Латвия закрылась от Литвы и Эстонии из-за коронавируса;

- День рождения Лукашенко - среди подарков тапочки, гроб и таракан;

- Балтийское единство: Литва, Латвия и Эстония договорились о бойкоте энергии с БелАЭС;

- Грибы по цене золота: за срыв краснокнижных обитателей леса грозит штраф до 600 евро;

- Дети в масках… А учителя о новом учебном годе в рубрике "Без маски". Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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