Беременной женщине не удалось попасть в поликлинику: сказали пить витамины и идти к платному врачу

Ни для кого не секрет, что из-за карантина немногие смогли попасть в врачу - в поликлинику или в больницу. Одни ждали, другие обращались в частную клинику и платили большие деньги. Так было и с Корнелией из Вильнюса (фамилия редакции известна). В апреле, когда в Литве действовал карантин, она узнала о беременности.

"Я была в шоке, мне 38 лет и это моя первая беременность. Беременность была для меня неожиданностью. Я позвонила в поликлинику, в Балтупяйский центр семейной медицины. Это частный центр, но они работают с больничной кассой. Я позвонила, все рассказала. Говорю, мне надо к гинекологу. Отвечают: "У нас карантин". Но ведь я даже не знала, какой у меня срок беременности. Мне говорят: "Сделайте еще один тест и купите витамины". Я образованный человек, училась на медработника, вижусь с врачами каждый день. Мне не 15 лет. Я была шокирована таким отношением. Тогда мне говорят: "Вы попробуйте сходить к частному врачу и узнать, какой у вас срок". Если бы это была 12-я неделя, тогда уже врачи принимают, а я не знала, какой у меня срок, меня и не приняли", – сказала женщина.

Она обратилась к частному врачу.

"Я понимаю, что здоровье дороже, вот и позвонила частному врачу. Меня приняли в тот же день. Я заплатила 50 евро. Выяснилось, что уже 15 неделя. Три месяца я не знала, что жду ребенка", – сказала Корнелия, которая больше в свою поликлинику не обращалась.

"По всем правилам, на 21 неделе меня бы приняли. Поскольку делать генетические анализы было поздно, я их не делала. Чистку мне тоже уже никто не делал бы. Ведь на 11-13 неделе делают анализ, потом – 18-20 неделя" – сказала женщина, которая до сих пор ходит к частному врачу.

"К счастью, деньги у меня есть, я могу ходить к частным врачам. Я не хотела переживать, поэтому в свою поликлинику не звонила. Все время присмотра во время беременности мне стоило 1300 евро", – рассказала собеседница. 23 сентября она должна родить малыша. Правда, рожать Корнелия собирается в государственной больнице.

"Надеюсь, платит не придется. Но меня такое отношение возмутило", – не скрывала удивления женщина.

На сайте Минздрава сказано, что услуги будущим матерям по плану предоставляют и во время карантина.

Сказано, что в тех случаях, когда дистанционно невозможно оценить риск беременности и родов, должны проводить проверку и брать анализы.

В таких случаях поликлиника должна назначить будущей матери периодические визиты в подготовленном для этого и продезинфицированном кабинете.

Delfi связался с Балтупяйским центром семейной медицины. Его администратор Вайдас Марозас сказал, что сложно сейчас отследить, в каком месте была допущена ошибка. "Это было самое начало карантина. Апрель был трагедией. Только сейчас все возвращается в прежний режим", – сказал собеседник, объяснив, что в карантин центр выполнял все указания главы Минздрава.

"Делали прививки и принимали беременных. Все. Остальные услуги предоставляли удаленно. Я не знаю, может, и в этом случае женщине предлагали удаленную консультацию, трудно сказать. Но в апреле было сложно. С другой стороны, я понимаю и чувства пациентки. Жаль, что сейчас нельзя выяснить, кто допустил ошибку", – сказал Марозас.

По его словам, сейчас все иначе, в поликлинику можно попасть без проблем.

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