В Вильнюсе находится представитель оппозиции Беларуси Павел Латушко

В пятницу в Вильнюсе находится член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко.

Он планирует встречается с делегацией членов Сейма Литвы, сформированной для поездки в Беларусь, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, поучаствовать в дискуссии Центра Восточно-европейских исследований.

Также планируется встреча П. Латушки с проживающей сейчас в Литве бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихоновской.

Сама С. Тихоновская в пятницу удаленным способом, из Вильнюса, намерена обратиться в Совет Безопасности ООН.

П. Латушко в 2009–2012 годах был министром культуры Беларуси, затем был послом во Франции, в прошлом году вернулся в Минск, был назначен главой Национального академического театра им. Янки Купалы.

С этой должности он был уволен в середине августа, поскольку поддержал позицию коллектива театра по поводу фальсифицированных выборов.

Затем П. Латушко стал членом президиума Координационного совета. Этот совет, учрежденный по инициативе С. Тихоновской, призван содействовать мирному переходу власти в Беларуси от режима Александра Лукашенко.

До поездки в Вильнюс П. Латушко в Польше принял участие в экономическом форуме.

Во вторник А. Лукашенко заявил, что П. Латушка "пересек красную линию", когда "переметнулся" в Координационный совет. Он сказал, что оппозиционеру придется "ответить по закону".

Более трех недель продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы фальсифицированными.

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