Профессор об опасных случаях коронавируса: это скрытая часть айсберга

"Это как раз та скрытая часть айсберга, мы видим только его верхушку, но что происходит в семьях, в обществе, сказать сложно", – сказал в передаче "День на Delfi" профессор Литовского университета медицинских наук Альвидас Лайшконис, говоря о бессимптомных случаях и семейных очагах.

Профессор Лайшконис сказал, что люди расслабились и примеров этому немало.

"Мы слишком расслабились и привыкли, что у нас смертность небольшая, поэтому люди спокойно принимают все рекомендации и их не соблюдают. Я хочу привести несколько примеров. В субботу я ходил в Каунасский музыкальный театр, была премьера "Моей прекрасной леди", когда выключали свет, люди снимали маски и сидели так 4 часа. Это было опасно для тех, кто сидел рядом", – рассказал профессор.

По его словам, люди уже забыли обо всех мерах борьбы с коронавирусом.

"Ученые еще только обсуждают, какой иммунитет у тех, кто переболел, сколько он держится, сегодня мы не можем сказать - 6 или 12 месяцев он держится. (...) Ученые Каунасского технологического университета посчитали, что если количество скончавшихся было больше, если бы в каждой семье, или в близком окружении умер 1 человек, тогда люди подумали бы, что надо что-то предпринимать. Сейчас уровень заболевания небольшой, в окружении таких людей нет, и мы забыли обо всех средствах профилактики", – сказал Лайшконис.

По его словам, надо следить за мероприятиями, а от некоторых совсем отказаться.

"Я думаю, надо отказаться от таких мероприятий, которые не нужны. Например, в Вильнюсе состоялся ужин в белом – ведь без него можно прекрасно обойтись и отложить его на следующий год", – сказал он.

На вопрос, когда надо делать тест, если был контакт с подозрительным человеком, профессор ответил, что с этим спешить не стоит.

"Мы допускаем ошибку, ведь проходят 3-5-7 дней, пока тест что-то покажет, надо выждать до 7 дней, ведь инкубационный период 14 дней", – сказал профессор.

Одна из самых больших проблем – бессимптомные случаи и семейные очаги.

"Если форма бессимптомная, то мы таких людей не подозреваем, поэтому и появились семейные очаги. На крупных мероприятиях, в учреждениях, мы можем отследить, кто и от кого заразился, а в семейных очагах сложно отследить источник", – сказал собеседник.

"Это подводная часть айсберга, мы видим только вершину, заболевания, но что происходит в семьях, в обществе - сложно сказать", - заметил Лайшконис.

На вопрос, может ли быть так, что через несколько недель после того, как открыли школы, снова будет расти число заболеваний, собеседник сказал, что так может быть.

"Да. у нас был пример гриппа. Когда начинается эпидемия гриппа, больше всего болеют именно в школах.

Сегодня можно сказать, что дети дошкольного и младшего школьного возраста, 5-9 лет, болеют реже, но подростки часто болеют коронавирусом, поэтому перед каждой школой стоит серьезная задача, как организовать потоки, чтобы не смешивать детей младшей школы с подростками, как избежать общения между ними", – сказал он.

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