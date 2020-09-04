Кристина арендует квартиру нелегально - такие люди ходят по лезвию бритвы

Несмотря на то, что государство призывает жителей легально арендовать жилье, не все идут этим путем. Неофициально работают и некоторые арендодатели. Портал Delfi Būstas выяснял, насколько широко в Литве распространен рынок нелегальной аренды и с каким риском сталкиваются арендодатели и арендаторы.

В Литве, по данным Центра регистра, за последний год зарегистрировали 6000-7000 новых договоров об аренде жилья, однако часть из них снимают с учета или же их срок действия истекает. Во всей Литве на данный момент зарегистрированы 30 700 действующих договоров об аренде домов и квартир. 1 января 2019 г. их было 26 800, или на 15% меньше.

Кристина поделилась с Delfi Būstas своей историей. Она арендует жилье нелегально. По словам девушки, пока ни с какими проблемами она не столкнулась.

"Квартиру я арендую не первый год. Хозяин напрямую не сказал, что сдает ее нелегально, но я это понимаю сама, каждый месяц жду, когда он приедет за деньгами", – рассказала Кристина.

По ее словам, она попросила хозяина составить договор с указанием обязательств арендодателя и арендатора.

"Мы составили договор, перечислили мебель, указали, что за ее износ отвечает хозяин, указали сумму арендной платы. Когда я сказала, что хочу подписать договор об аренда, хозяин сконфузился, я поняла, что он не платит налоги", – сказала Кристина, заметив, что ее привлекла хорошая цена на аренду.

Глава компании Realdata, аналитик Арнольдас Антанавичюс сказал, что люди, арендующие квартиру нелегально, ходят по лезвию бритвы.

"Арендатору лучше, когда все легально, тогда он защищен от выделения в любое время, когда захотелось арендодателю, будет дан нормальный срок на поиск другого жилья. Также, если есть договор об аренде, можно декларировать в квартире место жительства. Это плюс, особенно для семей с детьми, тогда они смогут регистрировать детей в детский сад или в школу", – сказал Антанавичюс.

Он заметил, что легальная деятельность выгоднее и самому арендодателю.

"Если человек сдает жилье нелегально, то юридически у него нет никаких рычагов давления на арендаторов. Если имущество будет испорчено, останутся долги и т.д., в таком случае добиться справедливости будет сложно. Тогда придется признаться в нелегальной деятельности, сам арендодатель загонит себя в угол и рискует потерять деньги", – сказал специалист.

Представитель Государственной налоговой инспекции Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что сейчас жители могут сдавать жилье в аренду по бизнес удостоверению, по справке об индивидуальной деятельности этим заниматься нельзя. На каждый объект с 1 июля 2020 г. надо брать отдельное удостоверение.

Кроме того, жители могут до 2 мая просто заплатить от полученной суммы подоходный налог в размере 15% доходов, тогда не надо брать бизнес удостоверение.

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