Науседа намерен поднять вопрос о реакции Европы на отравление Навального на саммите

Президент Литвы Гитанас Науседа на ближайшем заседании Совета руководителей Европы намерен поднять вопросы европейской реакции на отравление деятеля российской оппозиции Алексея Навального парализующим веществом группы "Новичок".

"Правда, оно будет посвящено и другим вопросам, однако, поверьте, Литва будет среди тех государств, которые будут поднимать этот вопрос, поскольку он чрезвычайно важный, особенно в связи с тем, что сейчас происходит в Беларуси", – заявил глава государства в четверг журналистам в Великокняжеском дворце в Вильнюсе.

По словам президента, нынешняя реакция Европы "достаточно строгая".

"Речь идет о жесткой позиции в отношении России, поскольку имеется множество факторов, которые позволяют считать, что такие решения не проводились самодеятельными методами кого-либо, эти решения координировались, и это вынуждает указывать пальцем на самые высшие слои власти", – утверждает Г. Науседа.

В среду правительство Германии сообщило, что анализы, проведенные в специальной лаборатории в Германии, подтвердило, что А. Навальный был отравлен "химическим веществом, парализующим нервы, из группы "Новичок".

"Это свидетельствует об огромном цинизме, о том, что не считаются с жизнью людей, борются с оппонентами любыми методами. Действительно напоминает худшие Сталинские времена, когда говорилось – нет человека, нет и проблемы", – отметил руководитель Литвы.

Вещество "Новичок" нервнопаралитического действия было создано в Советском Союзе. В 2018 году в Соединенном Королевстве им был отравлен и бывший двойной российский агент Сергей Скрипаль, а также его дочь. Это вещество из семейства ингибиторов ацетилхолинэстеразы.

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