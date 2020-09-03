В вильнюсском детском саду диагностирована менингококковая инфекция

У работника столичного детского сада Gandriukas установили менингококковую инфекцию. Об этом порталу Delfi сообщили специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"В детском саду подтвердили один случай этого заболевания. Заразился работник. В день, когда появились симптомы, этого человека на работе не было. Детский сад-ясли получил соответствующее уведомление по телефону и письменно, связались с родителями детей, родителей проконсультировали специалисты. Всех, кто контактировал с заболевшим, направили к семейным врачам для профилактических процедур", – сказали представители НЦОЗ.

Ситуация под контролем, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

В этом году в Вильнюсском округе диагностировали 4 случая этой инфекции.

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